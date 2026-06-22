Kayseri Üniversitesi\'nde Şed Kuşanma Töreni

Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) mezun olan öğrenciler, kep atmak yerine ahilik kültüründen gelen şed kuşanma töreni ile diplomalarını alıyor.

KAYÜ'de mezun olan öğrenciler kep atmak yerine ahilik kültüründen gelen geleneksel şed kuşanma töreni ile diplomalarını alıyor. Şed kuşanmanın özellikle ahilik kültürünün yeşerdiği coğrafyalarda çok önemli olduğunu söyleyen KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu mezuniyet töreninde bölüm birincisi olan Türkan Kırbaş'ın kuşağını kendisi bağladı. Kep gibi şedin de bir sembol olduğunu fakat şedin milli ve dini bir sembol olduğunu söyleyen KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, "Şöyle ifade edeyim. Bizim sevinçlerimiz olur, hüzünlerimiz olur. Her toplum, köklü toplumlar, köklü değerleri olan, köklü gelenekleri olan, kadim kültürü olan toplumlar üzüntülerini ve sevinçlerini kendi değerleriyle sembolize ederler. Aslında şed de yani mezuniyet kuşağı, ahilik kuşağı da kep de birer semboldür. Kep bu topraklara bizim gerek milli gerekse dini açıdan inancımız açısından bize ait olmayan bir sembol. Evet, bizim kendi sembolümüz olmasa biz de kep atabiliriz, sorun yok. Bizde bir şey olmasa yok deriz ama bizde de var. Biz kendi değerimizi unutup kendi değerimizden, tırnak içinde söylüyorum bunu eğer utanıyorsak, ona değer vermiyorsak, ona sahip çıkmıyorsak nasıl köklü bir millet olacağız, nasıl değerlerimizi koruyacağız ileriye taşıyacağız? Aynı bir çınar ağacı gibi. Çınar ağacının kökleri derindedir ve kolay kolay kimse çınar ağacını yıkamaz. Türk devleti de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Selçuklu'dan, Osmanlı'dan gerek bu coğrafyada ve daha öncesinde de kendi değerlerinden gücünü alan bir toplumdur. Bizim bu kadar kıymetli hele hele bizim için Anadolu'nun merkezinde ahilik kültürünün yeşerdiği, tohumun burada filizlendiği bu coğrafyada Konya, Kayseri, Kırşehir açısından daha da kıymetli. Kaldı ki bizim üniversitemiz mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanmış bir üniversitedir. Bütün bu bileşenleri bir araya getirdiğimizde mezuniyetleri bize ait olmayan, bizimle hiçbir şekilde bağdaştıramadığımız kep ile sembolize ettiğimizde olay çok şık durmuyor. Fakat şed dediğimizde bakın öğrenciler buna sahip çıkıyor. Neden? Öğrencilere şunu izah ediyoruz biz. Diyoruz ki "Çocuklar bu bizim. Bak şu anlama geliyor. Bu kuşak bilgelik kuşağı, bu kuşak tecrübe kuşağı, bu kuşak sadakat kuşağı". Tarihine, milletine, devletine, milli manevi değerlerine, annesine babasına sadakat, vefa önemli. Sabretmesini bilmeyen hemen küsen, darılan, zorluklara göğüs geremeyen insanlar hayatta başarılı olamaz, hayatını idame ettiremez" dedi.

Rektör Karamustafa, yeniliklere entegre olurken geleneklerin de unutulmaması gerektiğini söyleyerek, "Öyleyse mezunlarımızı son kez hayata uğurlarken bu son bir sembol ise o zaman bu sembolün bana ait olan gerek milli gerekse dini unsurlarımla bezenmiş bu kıymetli unsurla göndermek değerli. Biz kaliteden bahsediyoruz, kalite standartlarından bahsediyoruz. Batı bunu 20. yüzyılda belki 19. yüzyılın sonlarında idrak etti. Fakat biz bunu 12.-13. yüzyılda ahilik kültürüyle kaliteyi, kalite standartlarını, meslek standartlarını ortaya koymuş, bununla hareket etmiş bir milletiz ve şöyle güzel bir de alışkanlığa, adete sahibiz. "Ben siftah ettim, komşum siftah etmedi, git ondan al aynı ürünü o da satıyor" diyen bir kültürün evlatlarıyız. Merhametliyiz, şefkatliyiz. Bizim bu özelliklerimiz bizi dünyada güçlü bir ülke yapıyor. Biz bunları yaşatacağız. Elbette ki evrensel değerlerle entegre olacağız. Dünyaya gözümüz açık olacak, ufkumuz açık olacak ama bunları yapmak demek kendine ait olan bu güzel değerlerden, bu temel değerlerden uzaklaşmak olmamalı. İşte Kayseri Üniversitesi olarak biz bunların farkındayız. Bu değerlerle son kez çocuklarımızı, evlatlarımızı, gençlerimizi meslek hayatına uğurluyoruz. İnşallah da faydalı oluyoruzdur diye düşünüyorum. Bizim tek amacımız çocukları teknik bilgilerle donatıp mesleki açıdan yetiştirmek değil, onları her açıdan başta milli ve manevi unsurlarla da güçlendirerek hayata göndermek olduğuna inandığımız için o yüzden bu ritüelle, bu sembolle gençlerimizi hayata uğurluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ