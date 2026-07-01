KAYÜ Mezuniyet Töreni 2025-2026 - Son Dakika
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KAYÜ Mezuniyet Töreni 2025-2026

KAYÜ Mezuniyet Töreni 2025-2026
01.07.2026 13:01
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Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde 150 öğrenci mezun oldu.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 2025-2026 dönem mezunlarını verdi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Mezun öğrencilerin yerlerini almasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Sevgili gençler bugün sizin için buradayız. Sizin bu mutlu gününüz için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Tanıtım filmimizde de gördük, 6 tane fakültemiz var. Bizim üniversitemizin kuruluşu açısından en köklü okulumuz. İlk başta Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve ardından üniversitenin kuruluşuyla beraber de fakülte. Köklü gelenekleri olan bir fakültemiz ve her zaman üniversitemizin "İyiye, daha iyiye" anlayışıyla gelişiyor, gelişmekte ve gelişecek. Ben mezun olan öğrencilerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fakülte ikincisi tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakıldıktan sonra mezuniyet yemini edildi. Törende fakültede eğitim verilen İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Finans Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinden toplam 150 öğrenci mezun oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KAYÜ Mezuniyet Töreni 2025-2026 - Son Dakika

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