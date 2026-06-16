KBÜ'de Erasmus+ Programı - Son Dakika
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KBÜ'de Erasmus+ Programı

KBÜ\'de Erasmus+ Programı
16.06.2026 15:54
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Karabük Üniversitesi'nde 7 ülkeden 44 öğrenci ile Erasmus+ etkinlikleri yapıldı, kültürel etkileşim artırıldı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) kapsamında 7 ülkeden gelen 44 öğrenci ve 4 akademisyenin katılımıyla akademik ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisi koordinasyonunda düzenlenen programa Hırvatistan, İspanya, Litvanya, Polonya, Portekiz, Romanya ve Yunanistan'dan 13 üniversiteden öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Program kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi tarafından "Diş Hekimliğinde Yapay Gerçeklik ve Yapay Zeka", Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından ise "Hemşirelikte Yapay Zeka ve Dijitalleşme" konulu eğitimler düzenlendi.

Katılımcılar, akademik faaliyetlerin yanı sıra Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek klinik ve laboratuvarlarda incelemelerde bulundu.

Program çerçevesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'ya gezi düzenlenirken, öğrenciler bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Kapanış programında konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Elif Çepni, uluslararası akademik iş birlikleri ve kültürel etkileşimin önemine dikkati çekerek Erasmus+ programlarının öğrencilere önemli akademik ve sosyal kazanımlar sunduğunu belirtti.

Program sonunda katılımcılara sertifikaları ve çeşitli hediyeler verildi.

Beş gün süren organizasyonun, uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve kültürel etkileşimin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ'de Erasmus+ Programı - Son Dakika

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