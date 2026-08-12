Kredi kartını kaybeden kadının hesabından yapılan alışverişler şoke etti

İstanbul Avcılar'da kredi kartını kaybeden Özlem E., bankadan gelen harcama bildirimleriyle neye uğradığını şaşırdı. Kartı bulan iki kişinin önce bir tekel bayisinden, ardından Esenyurt'taki başka bir adresten alışveriş yaptığı ve toplam 5 bin 500 TL harcadığı öne sürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kredi kartını kaybeden bir kadın, telefonuna gelen banka bildirimleriyle büyük şaşkınlık yaşadı. İddiaya göre kartı bulan iki kişi, kredi kartıyla toplam 5 bin 500 TL'lik alkollü ürün alışverişi yaptı.

KARTINI KAYBETTİ, BİLDİRİMLER PEŞ PEŞE GELDİ

Edinilen bilgilere göre, Özlem E. kredi kartını kaybetti. Bir süre sonra telefonuna bankadan harcama bildirimleri gelmeye başladı.

Kartının başkalarının eline geçtiğini fark eden Özlem E., vakit kaybetmeden bankayla iletişime geçerek kredi kartını iptal ettirdi.

ÖNCE TEKEL BAYİSİ, SONRA ESENYURT

İddiaya göre kartı bulan iki kişi, Avcılar'da bulunan bir tekel bayisine giderek kredi kartıyla alkollü ürünler satın aldı.

Şahısların daha sonra Esenyurt'ta başka bir adrese geçerek alışverişe devam ettiği öne sürüldü. İki farklı noktadaki harcamaların toplamının 5 bin 500 TL olduğu belirtildi.

Kredi kartıyla yapılan alışverişlerin ardından durumu fark eden Özlem E., kartını iptal ettirerek polis merkezine başvurdu ve kartını kullandığı iddia edilen kişilerden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.