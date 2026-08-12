İberia'dan Güneş Tutulması İçin Özel Uçuş - Son Dakika
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İberia'dan Güneş Tutulması İçin Özel Uçuş

İberia\'dan Güneş Tutulması İçin Özel Uçuş
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İspanyol havayolu İberia, Avrupa'da görülecek güneş tutulması için 10 bin metrede özel uçuş düzenleyecek. Tutulma, uçaktaki kameralar ve Starlink ile canlı yayınlanacak; 30 gökbilimci de uçuşta gözlem yapacak.

İspanya Havayolu şirketi İberia, Avrupa'nın bazı noktalarından gözlemlenecek olan güneş tutulması için özel uçuş gerçekleştirecek. Tutulma, yaklaşık 10 bin metreden canlı yayınlanacak.

2026 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri bugün akşam saatlerinde gerçekleşecek. Avrupa'nın bazı noktalarında Güneş tamamen Ay'ın arkasında kalırken, daha geniş bir bölgede parçalı güneş tutulması gözlemlenecek. Bu doğa olayını yakından takip etmek isteyen İberia, 30 gökbilimcinin de katılacağı özel bir uçuş düzenleyecek. Yaklaşık 10 bin metre (33 bin feet) yükseklikte gerçekleştirilecek uçuş sırasında tam güneş tutulması canlı yayınlanacak. Uçak, üç adet uçak içi kamera ve Starlink uydu bağlantısıyla donatılacak. Böylece bulutların üzerinde gerçekleşecek uçuş sırasında tutulma gerçek zamanlı olarak izleyicilere aktarılabilecek. Uçuşta yer alan gökbilimciler de tutulmayı seyahat boyunca gözlemleyerek analiz edecek. Ana etkinlikten önce uçak, UTC ile 19.42-19.44 saatleri arasında bir test manevrası gerçekleştirecek. Bu manevrayla Güneş'le hizalanma, kamera kadrajı, takip sistemi ve planlanan uçuş rotası kontrol edilerek canlı yayın için en uygun izleme koşulları sağlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İberia'dan Güneş Tutulması İçin Özel Uçuş - Son Dakika

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