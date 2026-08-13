Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.

ÇERÇEVE YASANIN KABULÜNÜN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME: 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Çerçeve yasanın TBMM Gene Kurulu'ndan 467 kabul oyu ile geçmesinin ardından gerçekleşen ve 1 saat 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

BULDAN: HİÇ ZAMANA YAYMADAN HIZLI BİR ŞEKİLDE YOL ALINMASI GEREKİYOR

Görüşmeden önce Meclis'te basın mensuplarına açıklama yapan Pervin Buldan, şunları söyledi: "Önemli bir aşamaya geçildi. Her aşamasında elbette görüşmeler, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi. Yasanın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz. Daha sonra bir yazılı açıklama yapacağız. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan ve sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız.

Sayın Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor ve Numan Bey'le de. Siyasi partilerle de elbette rutin olarak görüşmelerimiz devam eder fakat şu an planlanmış bir şey yok. Bunun dışında yasal çerçeveye bağlı olarak MGK raporu beklenmeden anayasa ve AİHM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var. Her konuyu konuşacağız."

Buldan, Meclis'in tatile girdiği dönemde İzleme Kurulu'nun kurulmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya, "Sayın Numan Kurtulmuş isterse evet, yapılabilir" yanıtını verdi.

Mithat Sancar ise şöyle konuştu: "Barış, uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız var. Barış hukuku bu yolu sağlıklı ve güçlü yürümenin de zeminini oluşturur. Meclis'te tarihî bir mutabakatla kabul edilen yasa, barış hukukunun ilk temel taşı oldu. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk adımın uygulanması gerekiyor. Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz, önerilerimiz var. Onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurlarını da, nasıl bir yol haritası oluşturmak gerektiğine dair fikirler paylaşılacaktır. Yasa kabul edildikten sonra adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik. İmralı ziyaretini planlayacağız. Kurulların oluşması gerekiyor. Böylece süreç kurumsallaşmış olacak. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söylüyoruz."