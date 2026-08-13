Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti.

ÇERÇEVE YASANIN KABULÜNÜN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME: 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Çerçeve yasanın TBMM Gene Kurulu'ndan 467 kabul oyu ile geçmesinin ardından gerçekleşen ve 1 saat 40 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

BULDAN: HİÇ ZAMANA YAYMADAN HIZLI BİR ŞEKİLDE YOL ALINMASI GEREKİYOR

Görüşmeden önce Meclis'te basın mensuplarına açıklama yapan Pervin Buldan, şunları söyledi: "Önemli bir aşamaya geçildi. Her aşamasında elbette görüşmeler, istişareler yapılıyor ama şimdi başka bir aşamaya geçildi. Yasanın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz. Daha sonra bir yazılı açıklama yapacağız. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan ve sürecin enfekte edilmesine izin verilmeden hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız.

Sayın Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor ve Numan Bey'le de. Siyasi partilerle de elbette rutin olarak görüşmelerimiz devam eder fakat şu an planlanmış bir şey yok. Bunun dışında yasal çerçeveye bağlı olarak MGK raporu beklenmeden anayasa ve AİHM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var. Her konuyu konuşacağız."

Buldan, Meclis'in tatile girdiği dönemde İzleme Kurulu'nun kurulmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya, "Sayın Numan Kurtulmuş isterse evet, yapılabilir" yanıtını verdi.

Mithat Sancar ise şöyle konuştu: "Barış, uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız var. Barış hukuku bu yolu sağlıklı ve güçlü yürümenin de zeminini oluşturur. Meclis'te tarihî bir mutabakatla kabul edilen yasa, barış hukukunun ilk temel taşı oldu. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk adımın uygulanması gerekiyor. Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz, önerilerimiz var. Onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurlarını da, nasıl bir yol haritası oluşturmak gerektiğine dair fikirler paylaşılacaktır. Yasa kabul edildikten sonra adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik. İmralı ziyaretini planlayacağız. Kurulların oluşması gerekiyor. Böylece süreç kurumsallaşmış olacak. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. Bu sürecin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söylüyoruz."

Pervin Buldan, Mithat Sancar, İmralı Heyeti, DEM Parti, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burak üstün Burak üstün:
    demlenmişler yine 0 1 Yanıtla
  • MİRAÇ BEKTAŞ MİRAÇ BEKTAŞ:
    yaptığınız şey ney acaba 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı
Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir?

17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
17:41
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
17:30
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 18:29:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.