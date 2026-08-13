Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler - Son Dakika
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Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak\'tan sitem dolu sözler
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GİB’in açıkladığı 2025 Gelir Vergisi rekortmenleri listesinde zirveyi Bayraktar kardeşler ve Rahmi Koç paylaşırken, 285,2 milyon TL vergi tahakkukuyla 23. sırada yer alan Avukat Gönenç Gürkaynak dikkat çekti. Sosyal medyadan açıklama yapan Gürkaynak, "Yurdumuzdaki şatafata rağmen 7 milyon USD vergi ödeyerek rekortmen olunmasının ve avukat halimle vergi rekortmeni olmamın yorumunu sizlere bırakıyorum" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre; Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi, ihracat gelirleriyle 2 milyar 991 milyon TL tahakkuk eden vergi tutarıyla Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. İkinci sırada 2 milyar 502 milyon TL ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, üçüncü sırada ise 830,7 milyon TL ile Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

23. SIRADAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ 

Vergi rekortmenleri listesinde en çok dikkat çeken isimlerden biri, hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri kapsamındaki 285 milyon 236 bin 270 TL'lik tahakkuk eden vergi tutarıyla listenin 23. sırasında yer alan Avukat Gönenç Gürkaynak oldu.

"YORUMUNU SİZLERE BRAKIYORUM"

Açıklanan listenin ardından sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Gürkaynak, Türkiye'deki vergi adaletine ve ekonomik tabloya dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye genelinde gelir vergisi rekortmenlerinden olmuşum. Yurdumuzdaki tüm şatafata rağmen, 7 milyon USD vergi ödeyerek rekortmen olunmasının ve avukat halimle Türkiye genelinde vergi rekortmeni olmamın yorumunu sizlere bırakıyorum. Ben vatandaşlık görevimi severek yapıyorum."

İşte Gürkaynak'ın o paylaşımı; 

Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Gelir İdaresi Başkanlığı, Rahmi Koç, Ekonomi, Sözler, Güncel, Usd, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    avukat halınle o kadar para düşündürücü evet 5 2 Yanıtla
  • Kaan Ayhan Kaan Ayhan:
    Söylenecek o kadar çok şey var ki… Rönesans, Cengiz, YDA, Pasifik, vs vs. Yeyin ağalar yeyin. Ahirette yedirirler… 6 0 Yanıtla
  • ARZ TASARIM DERİ KOLTUK DERİ MOBİLYA ARZ TASARIM DERİ KOLTUK DERİ MOBİLYA:
    YORUM YAPMAK BİR KENARA BİR PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLMESİ GEREKİR ALKIŞ YETMEZ 3 1 Yanıtla
  • Selçuk Yılmaz Selçuk Yılmaz:
    şirketleriniz ya da fabrikalarınızın olması gerekir 2 1 Yanıtla
  • mossi mossi :
    adam haklı beyler.hadi eve 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler - Son Dakika
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