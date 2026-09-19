KBÜ’de "Gazze’de Üniversite Olmak" paneli düzenlendi - Son Dakika
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KBÜ’de "Gazze’de Üniversite Olmak" paneli düzenlendi

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KBÜ’de "Gazze’de Üniversite Olmak" paneli düzenlendi
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde başlatılan Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Herkes Bilsin Diye" temasıyla "Gazze’de Üniversite Olmak" paneli gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde başlatılan Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Herkes Bilsin Diye" temasıyla " Gazze'de Üniversite Olmak" paneli gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen "Gazze'de Üniversite Olmak" panelinde, Gazze'de yükseköğretimin durumu, akademisyen ve öğrencilerin yaşadığı sorunlar ile akademik iş birliği imkanları ele alındı.

Karabük Üniversite Evinde düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, akademik ve idari personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Abdül Samet Çelikçi'nin moderatörlüğündeki panele, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sohaıb Abujayyab ile Karabük Üniversitesi öğrencisi Abdel Rahman Alsayyed yüz yüze katıldı. Kudüs Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Dr. Raafat Jouda ve Öğretim Üyesi Fayez Nashwan ile Filistin'de yaşayan KBÜ doktora öğrencisi Esra Ferwana ise çevrim içi bağlantıyla programa dahil oldu.

Kudüs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Raafat Jouda, savaşın başlamasından bu yana Gazze'de eğitim kurumlarının da ağır şekilde etkilendiğini belirtti.

Eğitim kurumlarının büyük bölümünün yıkıldığını ifade eden Jouda, yaşanan kayıpların binalarla sınırlı olmadığını belirterek, "Filistin'deki ilk savaş eğitim savaşıydı. Çünkü İsrail Filistin'e girdiklerinde ilk olarak halkın eğitimini kesmek istemişlerdi ve üniversiteleri, okulların hepsini kapatmışlardı ya da eğitim içeriğini değiştiriyorlardı. O yüzden yaşadığımız en büyük savaş eğitim savaşıydı." dedi.

Eğitim kurumlarının yüzde 90'ının yıkıldığını belirten Jouda, "Biz sadece binalarla ilgili konuşmuyoruz. Bizim en çok kaybettiğimiz şey doktorlarımız ve profesörlerimiz. Yüzlerce doktorumuz şehit oldu ve 3 bine yakın şehit öğrencimiz var sadece Kudüs Üniversitesinden. Bizim yaşadığımız zorluk sadece binalarla değil hoclarımız ve öğrencilerimizle." ifadelerini kullandı.

Kudüs Üniversitesi Öğretim Üyesi Fayez Nashwan da Gazze'de öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeye çalışırken ailelerinin temel ihtiyaçlarıyla da ilgilenmek zorunda kaldığını anlattı. Nashwan, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken yaşamlarına ilişkin kaygılar da taşıdıklarını ifade etti.

Karabük Üniversitesi doktora öğrencisi Esra Ferwana, Gazze'de doktora eğitimini sürdürürken yaşadığı zorlukları paylaştı.

Tez çalışmalarını savaş şartlarında yürüttüğünü belirten Ferwana, "Tüm tezlerimi, ateş altında verdim. Biri hastanede, biri sokakta ve bizim yanımızda ateş edilirken ben tezimi veriyordum. Bu iki buçuk yılda çok zor bir dönem yaşadım. Özellikle ilk dönemim hiç tez veremedim çünkü ben ağır yaralıydım. Daha sonra mücadele ederek bu noktaya geldim ve mezuniyetime yaklaştım." ifadelerini kullandı.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sohaıb Abujayyab ise Gazze'ye yönelik destek çalışmalarında üniversitelerin yaşadığı sorunların da gündemde tutulması gerektiğini belirtti.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, panelde dile getirilen önerilerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Solmaz, çevrim içi toplantı ve derslerin yanı sıra kongreler düzenlenebileceğini, akademisyenlerin çalışmalarının KBÜ aracılığıyla akademik dergilerde yayımlanabileceğini belirterek, "Daha yeni şeyler çıkacaktır inşallah. Hepsine katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Panel, Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumu, akademisyen ve öğrencilerin yaşadığı sorunlar ile üniversiteler arasında gerçekleştirilebilecek akademik iş birliklerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
UluslararasıSivil ToplumEğitimBilimGazzeSon Dakika

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