KBÜ'de Yenilikçi Projeler Sergilendi - Son Dakika
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KBÜ'de Yenilikçi Projeler Sergilendi

KBÜ\'de Yenilikçi Projeler Sergilendi
08.06.2026 15:52
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Karabük Üniversitesi'nde öğrenciler 57 yenilikçi projeyi sergileyerek ödüller dağıtıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yenilikçi projeler, düzenlenen bitirme projeleri sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı 57 proje, düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin "Bitirme Projesi Dersi" kapsamında hazırladığı çalışmalar, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı sergide beğeniye sunuldu.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Türker, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kürşat Mustafa Karaoğlan ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz'ın katıldığı etkinlikte, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama ile Yapay Zeka Operatörlüğü programlarında öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı 57 proje sergilendi.

Sergide, yazılım geliştirme, oyun tasarımı, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında hazırlanan projeler ziyaretçilerden ilgi gördü. Projeler, öğretim elemanlarından oluşan jüri tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda "Jet Tunnel" adlı proje birincilik, "Yatırım Portföyü" adlı proje ikincilik, "Disiplin Protokolü" adlı proje ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Dereceye giren proje ekiplerine plaketleri Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kürşat Mustafa Karaoğlan tarafından verildi.

Bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, bilişim alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen programlarıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Sergi, katılımcıların projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi almasının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ'de Yenilikçi Projeler Sergilendi - Son Dakika

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