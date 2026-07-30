KBÜ'den Sanal Kampüs Turu - Son Dakika
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KBÜ'den Sanal Kampüs Turu

KBÜ\'den Sanal Kampüs Turu
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Karabük Üniversitesi, aday öğrenciler için 360 derece Sanal Kampüs Turu uygulamasını başlattı.

Karabük Üniversitesi(KBÜ), tercih dönemindeki aday öğrencilerin kampüsü çevrim içi keşfedebilmesi için 360 derece görüntülerden oluşan Sanal Kampüs Turu uygulamasını erişime açtı.

Sanal Kampüs Turu uygulamasıyla aday öğrenciler, üniversitenin eğitim, araştırma ve sosyal yaşam alanlarını dijital ortamda inceleyebilecek.

Karabük Üniversitesi, dijital tanıtım faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği Sanal Kampüs Turu uygulamasını aday öğrencilerin kullanımına sundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemine yönelik hazırlanan uygulama sayesinde kullanıcılar, Merkez Kampüs başta olmak üzere eğitim binaları, laboratuvarlar, sosyal yaşam alanları, spor tesisleri, kütüphane ve ortak kullanım alanlarını 360 derece görüntüler eşliğinde bilgisayar, tablet veya mobil cihazlardan gezebiliyor.

Uygulama, tercih sürecindeki aday öğrenciler ve ailelerinin kampüsü ziyaret etmeden üniversitenin akademik ve sosyal imkanları hakkında bilgi edinmesine imkan sağlarken, şehir dışındaki ve uluslararası aday öğrenciler için de kampüsü yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Karabük Üniversitesi, dijital teknolojileri eğitim ve tanıtım süreçlerinde etkin şekilde kullanarak aday öğrencilerin üniversiteye ilişkin doğru ve kapsamlı bilgiye kolayca ulaşmasını hedefliyor.

Sanal Kampüs Turu uygulamasına https://dev10.karabuk.edu.tr adresinden erişilebiliyor.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ'den Sanal Kampüs Turu - Son Dakika

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