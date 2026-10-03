KBÜ Endüstriyel Tasarım öğrencileri yıl boyu projelerini sergide görücüye çıkardı - Son Dakika
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KBÜ Endüstriyel Tasarım öğrencileri yıl boyu projelerini sergide görücüye çıkardı

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KBÜ Endüstriyel Tasarım öğrencileri yıl boyu projelerini sergide görücüye çıkardı
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KBÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılında hazırladığı tasarım çalışmaları sergide ziyaretçilerle buluştu. Sergide 1, 2 ve 3. sınıf stüdyo dersleri ile Ambalaj Tasarımı, Model ve Prototip derslerindeki çalışmalar yer aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı projeler, düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Karabük Üniversitesinde Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılında hazırladığı tasarım çalışmaları sergide ziyaretçilerle buluştu.

Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından düzenlenen Öğrenci Projeleri Sergisi'nde, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin stüdyo dersleri kapsamında geliştirdiği projelerin yanı sıra Ambalaj Tasarımı ile Model ve Prototip derslerinde hazırlanan çalışmalar yer aldı.

Sergide öğrencilerin araştırma, fikir geliştirme, eskiz, biçimlendirme, modelleme ve prototipleme aşamalarından geçerek ortaya koyduğu tasarımlar ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

Çalışmaların, öğrencilerin eğitim sürecinde edindikleri tasarım bilgi ve becerilerini farklı proje çıktıları üzerinden ortaya koyduğu sergide, farklı sınıf düzeylerindeki tasarım yaklaşımları da bir araya getirildi.

Serginin açılışına KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar sergilenen projeleri inceleyerek öğrencilerden ve proje yürütücülerinden çalışmaların hazırlık süreçleri hakkında bilgi aldı.

Sergiyle, öğrencilerin bir eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladığı çalışmaların akademik çevre ve ziyaretçilerle paylaşılması, farklı sınıf düzeylerindeki tasarım yaklaşımlarının bir arada görülmesi ve akademik etkileşimin artırılması amaçlandı.

Kaynak: İHA
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