KBÜ ile Özbekistan İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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KBÜ ile Özbekistan İş Birliği Protokolü İmzaladı

KBÜ ile Özbekistan İş Birliği Protokolü İmzaladı
09.07.2026 12:24
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Karabük Üniversitesi ve Alfraganus Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan'ın Alfraganus Üniversitesi arasında eğitim, araştırma ve akademik değişimi kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

İki üniversite arasında imzalanan protokolle ortak araştırma projeleri, bilimsel etkinlikler ve öğrenci-akademisyen değişim programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Özbekistan'ın Alfraganus Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile Alfraganus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Azizbek Ismailov tarafından imzalanan protokol törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saidbek Boltabayev ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur katıldı.

Protokol kapsamında taraflar, eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası iş birliğini geliştirmek, ortak bilimsel çalışmalar yürütmek, akademik bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak ile öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarını desteklemek amacıyla ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

İş birliğinin ortak araştırma projeleri, bilimsel etkinlikler, akademik yayınlar ve uluslararası proje başvuruları gibi alanlarda yeni çalışmalara zemin hazırlaması bekleniyor.

Karabük Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla akademik iş birliklerini geliştirmeyi sürdürürken, imzalanan protokolün Türkiye ile Özbekistan arasındaki yükseköğretim alanındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Özbekistan, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KBÜ ile Özbekistan İş Birliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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