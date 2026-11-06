KBÜ'nün etkili bilim insanı listesindeki akademisyen sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
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KBÜ'nün etkili bilim insanı listesindeki akademisyen sayısı 22'ye yükseldi

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KBÜ\'nün etkili bilim insanı listesindeki akademisyen sayısı 22\'ye yükseldi
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KBÜ Kasım ayı senato toplantısında Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, dünyanın en etkili bilim insanları listesindeki KBÜ akademisyeni sayısının 14'ten 22'ye çıktığını bildirdi. Kırışık, ScholarGPS dünya sıralamasında 2022'ye göre 1281 basamak yükseldiğini de belirtti.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) Kasım Ayı Senato Toplantısı'nda, üniversitenin akademik performansı, uluslararası sıralamalardaki yükselişi, bilimsel yayın sayılarındaki artış ve Sosyalfest çalışmaları ele alındı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan akademisyen sayısının 22'ye yükseldiğini, üniversitenin ScholarGPS sıralamasında dünya genelinde 1281 basamak ilerlediğini bildirdi.

Senato Toplantı Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, eğitim-öğretim planlamaları ve bilimsel üretimin artırılmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Kırışık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından gündeme getirilen konulara değindi.

Uluslararası sıralamalarda üst sıralarda yer alan üniversitelerde ders sayısının daha az olduğuna dikkati çeken Kırışık, bu doğrultuda KBÜ'de ders sayılarının kademeli olarak azaltılmasına yönelik strateji çalışması başlatıldığını belirtti.

Akademisyenlerin bilimsel üretimlerinin önemine işaret eden Kırışık, "Dersin hocası değil de bilimin hocası olacak. Yani hoca ürettikleriyle, bilimsel eserleriyle, bilimsel buluşlarıyla, patentleriyle, markalarıyla, faydalı modelleriyle anılacak. Çok farklı bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Bununla başa çıkmanın tek bir yolu var, o da bilimde çok iyi olmak." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin akademik başarılarına ilişkin verileri paylaşan Kırışık, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan KBÜ akademisyenlerinin sayısının 14'ten 22'ye çıktığını bildirdi.

Kırışık, üniversitenin ScholarGPS sıralamasında Türkiye'de 29'uncu, dünyada ise 1289'uncu sırada yer aldığını, 2022'ye kıyasla dünya sıralamasında 1281 basamak yükseldiğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğünce hazırlanan 2023-2026 dönemi kurumsal akademik performans verileri senato üyelerine sunuldu.

Kırışık, üniversitenin öncülüğünde yürütülen Sosyalfest çalışmalarına da değinerek, ilkini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde gerçekleştirdikleri fikir yarışmasında "Sosyal Vatan" temasını merkeze aldıklarını belirtti.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ile senato üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA
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