KBÜ'nün otizm dostu restoran projesi Toplumsal Duyarlılık ödülü kazandı - Son Dakika
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KBÜ'nün otizm dostu restoran projesi Toplumsal Duyarlılık ödülü kazandı

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KBÜ\'nün otizm dostu restoran projesi Toplumsal Duyarlılık ödülü kazandı
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KBÜ ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın hazırladığı Otizm Dostu Restoran Rehberi, Feed the Future Ödülleri'nde Toplumsal Duyarlılık ödülü aldı. Türkiye genelinde 350 işletmeye ulaşan rehber, restoran hizmetlerini otizmli bireyler için daha erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile geliştirdiği "Otizm Dostu Restoran Rehberi" projesi, Feed the Future Ödülleri kapsamında "Toplumsal Duyarlılık" ödülüne layık görüldü.

Karabük Üniversitesinin Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hazırladığı "Otizm Dostu Restoran Rehberi" projesi, Türkiye genelinde 350 işletmede uygulanmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni, 29 Eylül'de İstanbul'daki bir otelde gerçekleştirildi.

"Yerli ve Milli Kahramanlar" temasıyla düzenlenen organizasyonda, KBÜ ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hazırlanan proje, "Toplumsal Duyarlılık" kategorisinde ödül aldı.

Proje kapsamında hazırlanan "Otizm Dostu Restoran Rehberi" ile restoranlarda otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Restoran hizmetlerinin otizmli bireyler açısından daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirilmesini amaçlayan çalışma, işletme çalışanlarının otizm konusunda bilinçlendirilmesini ve farklı ihtiyaçlara duyarlı hizmet anlayışının yaygınlaştırılmasını da kapsıyor.

KBÜ ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen proje kapsamında otizm dostu restoran uygulamaları Türkiye genelinde 350 işletmeye ulaştı.

KBÜ Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak da törende iki ayrı ödüle layık görüldü. Tabak, "Otizm Dostu Restoran Rehberi" projesi kapsamında verilen ödülü Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan aldı.

Sürdürülebilir gelecek panellerine katkıları dolayısıyla verilen diğer ödül ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar tarafından takdim edildi.

Proje, üniversitenin akademik bilgi birikiminin toplumsal ihtiyaçlara yönelik uygulamalara dönüştürülmesi ve sektörle iş birliğinin geliştirilmesi çalışmalarından biri olarak öne çıktı.

Kaynak: İHA
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