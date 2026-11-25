Karabük Üniversitesi (KBÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) URAP Araştırma Laboratuvarı'nın açıkladığı 2026-2027 Türkiye Genel Sıralaması'nda 199 üniversite arasında 47'nci sıraya yükseldi.

ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı'nın 2026-2027 Türkiye Genel Sıralaması'na göre Karabük Üniversitesi, önceki döneme kıyasla 10 basamak yükselerek 47'nci sırada yer aldı.

Önceki dönemde 57'nci sırada olan üniversite, 681,63 puanla 10 basamak ilerledi. KBÜ, devlet üniversiteleri sıralamasında 46'ncı sıradan 38'inci sıraya çıkarak 8 basamak yükseldi. Üniversite, tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında da 38'inci sırada yer aldı.

URAP sıralaması, üniversitelerin akademik performansını bilimsel üretim ve araştırma faaliyetleri üzerinden değerlendiriyor; bu kapsamda makale, atıf ve bilimsel doküman sayıları, doktora verileri, uluslararası ve yurt içi ortak yayınlar ile TÜBİTAK projeleri dahil 15 gösterge kullanılıyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sıralamadaki yükselişin bilimsel üretim ve araştırma odaklı çalışmaların sonucu olduğunu belirterek akademik iş birliklerini ve nitelikli araştırmaları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda üniversitenin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kırışık, bu başarının elde edilmesinde emeği geçen akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere ve çalışanlara teşekkür etti.