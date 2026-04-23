Kemaliye\'de Bilinçli Medya Konferansı

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, velilere yönelik "Bilinçli Medya Kullanımı" konulu konferansa katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Konferansı eğitici Muhammed Ali Sayar sundu.

Programda güvenli internet kullanımı, sosyal medya farkındalığı ve aile içi iletişimin önemi gibi konular ele alınarak velilerin dijital dünyada çocuklarını daha bilinçli yönlendirmelerine katkı sunulması hedeflendi.

Etkinlik sonunda Kaymakam Arıkan, katkılarından dolayı Muhammed Ali Sayar'a teşekkür belgesi takdim etti. - ERZİNCAN