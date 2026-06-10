Öğrencilerin yeni sezonda kırtasiye malzemeleri Kemer Belediyesi'nden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerin yeni sezonda kırtasiye malzemeleri Kemer Belediyesi'nden

Öğrencilerin yeni sezonda kırtasiye malzemeleri Kemer Belediyesi\'nden
10.06.2026 13:27  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer Belediyesi, ana sınıfından 8. sınıfa kadar 6 bin 500 öğrencinin kullanacağı kırtasiye malzemelerinin hazırlık çalışmalarına başladı. Başkan Topaloğlu, 17 yıldır süren eğitim desteğinin devam ettiğini belirtti.

Kemer Belediyesi, ana sınıfından 8'nci sınıfa kadar olan 6 bin 500 öğrencinin kullanacağı kırtasiye malzemesinin hazırlık çalışmalarına başladı.

Öğrencilerin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında kullanacağı kırtasiye malzemelerinin ücretsiz olarak karşılanması, veliler tarafından da takdirle karşılanıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'nde yer alan Kemer Belediyesi Günübirlik Alan'da kırtasiye malzemelerinin hazırlanmasına yardım etti. Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Eğitim varsa gelecek var" sloganıyla çıktıkları yolda 17 yıldır eğitime destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

"Hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi seviyoruz"

Eğitimin her kademesinde öğrencilerin yanında olduklarına vurgu yapan Başkan Topaloğlu, "2026-2027 eğitim ve öğretim yılında ana sınıfından 8'inci sınıfa kadar olan 6 bin 500 öğrencinin kullanacağı kırtasiye malzemeleri belediyemize teslim ediliyor. Tüm kırtasiye malzemeleri aynı renk ve aynı marka. Hiç kimseye ayrım yapılmıyor. Eğitime destek vererek ailelerimizin de bütçelerine bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi seviyoruz" dedi.

Kırtasiye malzemelerinin yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan okullara teslim edileceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kemer Belediyesi, Yerel Yönetim, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrencilerin yeni sezonda kırtasiye malzemeleri Kemer Belediyesi'nden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:25
Arda Güler topu kaptı, Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı
Arda Güler topu kaptı, Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
12:14
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:32:07. #7.13#
SON DAKİKA: Öğrencilerin yeni sezonda kırtasiye malzemeleri Kemer Belediyesi'nden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.