Öğrencilerin yeni sezonda kırtasiye malzemeleri Kemer Belediyesi\'nden

Kemer Belediyesi, ana sınıfından 8'nci sınıfa kadar olan 6 bin 500 öğrencinin kullanacağı kırtasiye malzemesinin hazırlık çalışmalarına başladı.

Öğrencilerin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında kullanacağı kırtasiye malzemelerinin ücretsiz olarak karşılanması, veliler tarafından da takdirle karşılanıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük Mahallesi'nde yer alan Kemer Belediyesi Günübirlik Alan'da kırtasiye malzemelerinin hazırlanmasına yardım etti. Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Eğitim varsa gelecek var" sloganıyla çıktıkları yolda 17 yıldır eğitime destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

"Hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi seviyoruz"

Eğitimin her kademesinde öğrencilerin yanında olduklarına vurgu yapan Başkan Topaloğlu, "2026-2027 eğitim ve öğretim yılında ana sınıfından 8'inci sınıfa kadar olan 6 bin 500 öğrencinin kullanacağı kırtasiye malzemeleri belediyemize teslim ediliyor. Tüm kırtasiye malzemeleri aynı renk ve aynı marka. Hiç kimseye ayrım yapılmıyor. Eğitime destek vererek ailelerimizin de bütçelerine bir nebze olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem öğrencilerimizi hem de velilerimizi seviyoruz" dedi.

Kırtasiye malzemelerinin yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan okullara teslim edileceği belirtildi. - ANTALYA