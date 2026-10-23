Kilis Emniyet Müdürlüğü öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı eğitim verdi

Kilis Emniyet Müdürlüğü öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçidi, trafik ışıkları ve güvenli bisiklet sürüşü eğitimi verildi. Öğrenciler, kuralları uygulamalı olarak öğrenerek keyifli vakit geçirdi.
Kilis'te Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenerek keyifli vakit geçirdi.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen etkinlikte öğrencilere emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi kuralları, trafik ışıkları ve güvenli bisiklet sürüşü konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
Etkinlikte çocuklar, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.
Kaynak: İHA
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