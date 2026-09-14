Kırıkkale'de yeni eğitim yılı başladı, 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yeni eğitim yılı başladı, 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı

Kırıkkale\'de yeni eğitim yılı başladı, 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı
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Kırıkkale'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı. Mustafa Necati İlkokulu'ndaki törende Vali Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Önal, öğrencilerle ilk ders zilini çaldı.

Kırıkkale'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Kırıkkale'de 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı. Mustafa Necati İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler, gösterileriyle yeni eğitim yılının heyecanını yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen törende, halk oyunları gösterisinin ardından öğrenci korosu, Tokat yöresine ait "Başındaki Yazmayı Sarıya mı Boyadın" türküsünü seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Güney, "Sevgili öğrencilerimiz, sizler ülkemizin geleceği ve en büyük umudusunuz. Her birinizin farklı yetenekleri ve potansiyeli var" dedi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, öğrencilere başarılar dileyerek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Törenin ardından Vali Sarıibrahim, eşi Hatice Sarıibrahim ve beraberindekiler sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Sarıibrahim, çocuklara kitap hediye etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, kurum müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Necati, Kırıkkale, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kırıkkale'de yeni eğitim yılı başladı, 44 bin 354 öğrenci dersbaşı yaptı - Son Dakika

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