Kırıkkale\'den LGS\'de iki tam puan

Kırıkkale'deki iki devlet okulundan iki Türkiye birincisi çıktı. LGS'de 500 tam puan alan Fatma Berra Şener dersleri dikkatle dinleyerek, İrem Uğurer ise düzenli çalışıp günde en az 200 soru çözerek başarıya ulaştı.

Kırıkkale'de devlet okullarında eğitim gören iki öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Başarılı öğrenciler, düzenli çalışmanın ve dersi dikkatli dinlemenin önemine dikkat çekti. Şehit Mustafa Uğurelli Ortaokulu öğrencisi Fatma Berra Şener ile Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi İrem Uğurer, bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. İrem Uğurer'in ikiz kardeşi Beren Uğurer 486 puanla ikinciliğini elde etti. Aynı okuldan Ebrar Demirer de ikinci sırayı paylaşan öğrenciler arasında yer aldı. Akşemsettin Ortaokulu Müdürü İzzet Kuzucu de başarılı öğrencilere plaket ve altın hediye etti.

"Başarımı biraz da güçlü hafızama borçluyum"

Türkiye birincisi Fatma Berra Şener, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Şener, "İstediğim okula gidebileceğim için çok mutluyum. İyi bir sonuç bekliyordum ancak bu kadarını tahmin etmiyordum. Başarımı biraz da güçlü hafızama borçluyum. Dersi derste dinlediğim için sonrasında çok fazla tekrar yapmıyordum. Doğrudan soru çözmeye geçebiliyordum" dedi.

"Okumayı öğrendiği günden bu yana çok fazla kitap okudu"

Fatma Berra'nın annesi Betül Şener ise ilk defa böyle bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Kızının küçük yaşlardan itibaren çok sayıda kitap okuduğunu anlatan Şener, "Gerçekten çok onurlandık ve mutlu olduk. Fatma Berra, öğretmenlerini dikkatle dinleyen ve tekrarlarını düzenli yapan bir öğrenciydi. Okumayı öğrendiği günden bu yana çok fazla kitap okudu. Biz ona hiçbir zaman 'Ders çalış' demedik. Okuduğu kitaplar sayesinde sorumluluklarının farkına vardı" ifadelerini kullandı.

Fatma Berra'nın babası Yasin Şener de yıllarca öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "İnsanın kendi çocuğunun başarısını yaşaması çok farklıymış. Bu başarı bize çok büyük bir gurur verdi" diye konuştu.

"Günlük ortalama 200-250 soru çözdüm"

Türkiye birincisi İrem Uğurer de yıl boyunca planlı bir şekilde çalıştığını söyledi. Sabah erken saatlerde çalışmaya başladığını anlatan Uğurer, "Türkiye birincisi olduğumu öğrendiğimde çok mutlu oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Sabahları erken kalkarak paragraf soruları çözüyordum. Akşamları da çalışmaya devam ediyordum. Günlük ortalama 200-250 soru çözdüm" dedi.

İrem Uğurer'in ikiz kardeşi Beren Uğurer ise sınavdan 486 puan aldığını belirterek, "Bu süreçte erken kalktım ve düzenli çalıştım. Günlük 200-300 soru çözdüm. Emeğimin karşılığını aldım. Kendimize güvenmeli ve hiçbir zaman pes etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Ebrar Demirer de çok çalışarak ve düzenli tekrar yaparak başarıya ulaştığını ifade etti. Günlük 200-250 soru çözdüğünü belirten Demirer, öğretmenlerine teşekkür etti.

"Çalışmayı hiçbir zaman bırakmadılar"

Fen Bilimleri Öğretmeni Birsen Karakuş Yıldız, öğrencilerin yıl boyunca büyük bir disiplinle çalıştığını söyledi. Yıldız, "Bu başarı tesadüf değil. Öğrencilerimize güveniyorduk. Yıl boyunca azim ve disiplin içinde çalıştılar. Çalışmayı hiçbir zaman bırakmadılar ve kendilerine verilen görevleri eksiksiz yerine getirdiler. Rehberlik birimimiz, yönetimimiz ve öğretmenlerimizle birlikte süreci başarıyla tamamladık. Öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Güney, öğrencilerin elde ettiği derecelerin Kırıkkale eğitim camiası için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. - KIRIKKALE