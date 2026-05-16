Kırşehir Bilim Şenliği\'nde Jandarma İlgisi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Bilim Şenliği'nde jandarma ekiplerinin kurduğu stant vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Cacabey Meydanı'ndaki fuarda sergilenen son teknoloji yerli üretim silahlar ile olay yeri inceleme ekiplerinin kullandığı teknik ekipmanlar ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi. Öğrenciler; jandarma personelinin bilgilendirmeleri eşliğinde çeşitli uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Şenlik alanını gezen öğrencilerden Elif Didem Pehlivan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma ekiplerinin sahip olduğu teknik donanımı beğendiğini belirterek, gelişen teknolojinin güvenlik alanındaki kullanımını önemli bulduğunu söyledi. Öğrencilerden Sude Doğru ise jandarma ekiplerinin telsiz konuşmalarını arkadaşıyla birlikte deneyimlediğini ifade ederek etkinliğin eğitici ve eğlenceli geçtiğini aktardı. Esma Nur Erdem de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında kullanılan parmak izi görüntüleme teknolojisini deneyimlediğini belirterek mutlu olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen bilim şenliğinde farklı fakülteler ve kurumlar tarafından hazırlanan teknoloji odaklı çalışmalar da vatandaşlara tanıtılıyor. - KIRŞEHİR