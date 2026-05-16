Kırşehir Bilim Şenliği'nde Jandarma İlgisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir Bilim Şenliği'nde Jandarma İlgisi

Kırşehir Bilim Şenliği\'nde Jandarma İlgisi
16.05.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'deki Bilim Şenliği'nde jandarma stantları öğrencilere teknoloji ve güvenlik hakkında bilgi verdi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Bilim Şenliği'nde jandarma ekiplerinin kurduğu stant vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Cacabey Meydanı'ndaki fuarda sergilenen son teknoloji yerli üretim silahlar ile olay yeri inceleme ekiplerinin kullandığı teknik ekipmanlar ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi. Öğrenciler; jandarma personelinin bilgilendirmeleri eşliğinde çeşitli uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu. Şenlik alanını gezen öğrencilerden Elif Didem Pehlivan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma ekiplerinin sahip olduğu teknik donanımı beğendiğini belirterek, gelişen teknolojinin güvenlik alanındaki kullanımını önemli bulduğunu söyledi. Öğrencilerden Sude Doğru ise jandarma ekiplerinin telsiz konuşmalarını arkadaşıyla birlikte deneyimlediğini ifade ederek etkinliğin eğitici ve eğlenceli geçtiğini aktardı. Esma Nur Erdem de olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında kullanılan parmak izi görüntüleme teknolojisini deneyimlediğini belirterek mutlu olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen bilim şenliğinde farklı fakülteler ve kurumlar tarafından hazırlanan teknoloji odaklı çalışmalar da vatandaşlara tanıtılıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Güvenlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kırşehir Bilim Şenliği'nde Jandarma İlgisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:24:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kırşehir Bilim Şenliği'nde Jandarma İlgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.