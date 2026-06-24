Kırşehir\'de Ahi Sandığı\'na 477 bin TL Toplandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Ahi Sandığı uygulaması kapsamında toplanan 2 yılda 477 bin TL öğrencilerin imdadına yetişti.

Kentteki bir meslek lisesinde 2 yıl önce hayata geçirilen Ahi Sandığı uygulaması kapsamında öğrenciler arasında yardımlaşma amacıyla toplanan 477 bin TL, ihtiyaç sahibi öğrencilerin desteklenmesinde kullanıldı.

Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu, Ahilik kültüründen esinlenerek oluşturulan Ahi Sandığı'nın öğrenciler arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirdiğini söyledi. Vahapoğlu, "Ahi Sandığı'nı 2 yıl önce oluşturduk. Oluşturulan bu sistem öğrencilerin yardımlaşma duygularını ve birbirlerine destek olma anlayışını yükseltiyor. Geçen yıl 231 bin TL, bu yıl ise 246 bin TL para toplandı. Toplanan paralar öğrencilerimizin ihtiyaçları için harcandı" dedi. Uygulamanın okulun tercih edilme oranına da katkı sağladığını ifade eden Vahapoğlu, "Bu tür projeler okula olan ilgiyi de artırdı. Geçen yıl 9. sınıflar için 311 öğrenci kayıt yaptırdı. Bu yıl ise 123 mezun öğrenci veriyoruz" diye konuştu.

Ahi sandığı geleneği

Ahilik teşkilatında önemli bir yere sahip olan Ahi Sandığı, esnaf ve sanatkarlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla oluşturulan yardımlaşma sistemi olarak biliniyor. Tarih boyunca ihtiyaç sahibi üyelerin desteklenmesi, meslek sahiplerinin zor zamanlarında dayanışmanın sürdürülmesi ve sosyal yardımların gerçekleştirilmesinde kullanılan Ahi Sandığı, günümüzde de farklı projelerle yaşatılmaya devam ediyor.

Okulda sürdürülen uygulama kapsamında toplanan bağışların öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. - KIRŞEHİR