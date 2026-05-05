Kırşehir'de Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi
Kırşehir'de Çocuklara Çevre Bilinci Eğitimi

05.05.2026 18:32
Anaokulu öğrencileri, eTwinning projesi ile çevre ve geri dönüşüm hakkında eğitim alıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de anaokulu öğrencileri, Avrupa Birliği destekli eTwinning projesi kapsamında çevre bilinci, geri dönüşüm ve tasarruf konularında hem teorik hem uygulamalı eğitim alıyor. "Water Drops Return" adlı proje ile sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları küçük yaşta kazandırılıyor.

Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerinin yer aldığı projede, çocuklara çevre bilinci görsel materyaller ve uygulamalı etkinliklerle anlatılıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilerin öğrendiklerini hayata geçirip geçirmedikleri ise öğretmenler tarafından farklı yöntemlerle gözlemleniyor. Okul içerisinde bilinçli olarak bırakılan çöplerin toplanması ve açık bırakılan muslukların kapatılması gibi davranışlar bu kapsamda kontrol ediliyor.

Proje yürütücüsü okul öncesi öğretmeni Fırat Arslan, çocukların artık çevre sorunları ve iklim krizleriyle büyüdüğüne dikkat çekerek, "Dünya değişiyor ve en ufak etken herkesi etkiliyor. Bizim çocuklarımız da büyüdüklerinde bu sorunlarla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle anaokulu çağında farkındalık oluşturmayı ve bunu uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. Arslan, okulun farklı alanlarına bilinçli şekilde çöpler bıraktıklarını belirterek, "Çocukların bu çöpleri alıp almadığını gözlemliyoruz. Aynı şekilde açık bırakılan muslukları kapatıp kapatmadıklarını da kontrol ediyoruz. Böylece öğrenilen bilgilerin davranışa dönüşmesini sağlıyoruz" diye konuştu.

Projeye katılan öğrencilerden Asu Ceren Aydın, sabun kullanırken musluğu açık bırakmaması gerektiğini öğrendiğini ifade ederken, Simay Arslan ise sokakta gördüğü çöpleri çöp kutusuna atmayı ve tasarruflu olmayı öğrendiğini söyledi.

Kırşehir'de yürütülen proje ile çocukların erken yaşta çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

