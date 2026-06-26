Kırşehir'de Karneler Dağıtıldı - Son Dakika
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Kırşehir'de Karneler Dağıtıldı

Kırşehir\'de Karneler Dağıtıldı
26.06.2026 11:49
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Vali Demiryürek, öğrencilere yaz tatilinde ekranlardan uzak durmalarını önerdi.

Kırşehir'de 40 bin 376 öğrenci karne alırken, Vali Murat Sefa Demiryürek çocukların tablet ve telefondan uzak durmaları için uyarılarda bulundu.

Kırşehir'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 222 okulda eğitim gören 40 bin 376 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karne dağıtım törenine katılan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sınıflara tek tek girerek öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Demiryürek, eğitimde başarının en önemli motivasyon kaynaklarından birinin ailelerin eğitime gösterdiği hassasiyet olduğunu belirtti. Vali Demiryürek, "Eğitimin başarılı olmasının en önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesi ailelerimizin eğitim noktasında göstermiş oldukları hassasiyettir. Bu hassasiyetin artacağına inanıyorum. Çocuklarımızdan ve velilerimizden bir isteğimiz var. Yaz tatilini tablet ve telefonla geçirmeyin. Sokağa çıkın, oyun oynayın. Kırşehir güvenli bir şehir. Yaz spor okullarımız var. İstediğiniz branşı seçerek ücretsiz eğitim alabilirsiniz" dedi.

Karne dağıtım törenlerinde Vali Murat Sefa Demiryürek'e İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de eşlik etti. 4. sınıf öğrencileri Emcet Karabaş ile Kevser Karabaş, karnelerini aldıkları için mutlu olduklarını ve okullarını özleyeceklerini söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kırşehir'de Karneler Dağıtıldı - Son Dakika

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