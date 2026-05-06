Kızılay'dan 'İyilikle Pişen Hayatlar' Atölyesi Adana'da

06.05.2026 02:45
Türk Kızılay, ünlü şeflerle Adana'da depremzede kadınlara aşçılık eğitimi verdi.

Türk Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı "İyilikle Pişen Hayatlar" aşçılık atölyesi bu kez Adana'da ünlü şefler Eyüp Kemal Sevinç, Sefa Okyay Kılıç ve Ezgi Yıldırım'ı depremzede kadınlarla buluşturdu. Gastronomi eğitimi alan da hayallerindeki mesleği arayan da aynı mutfakta bir araya geldi.

Türk Kızılay'ın deprem bölgesindeki kadınların istihdama katılımını desteklemek amacıyla sürdürdüğü atölye, Türk Kızılay Adana Fatma-Arif Zaloğlu Aşevi'nde düzenlendi. Adana'nın çeşitli semtlerinden programa katılan 20 kadın, ünlü şeflerden temel aşçılık teknikleri, mutfak düzeni, gıda güvenliği ve farklı mutfak kültürlerine ilişkin kapsamlı bir eğitim aldı. İlk gün şefler Sefa Okyay Kılıç ve Ezgi Yıldırım; ikinci gün şef Eyüp Kemal Sevinç ile profesyonel mutfak deneyimi yaşayan kadınlar, atölyenin sonunda sertifikalarına kavuştu.

"Hepsinin ellerine sağlık"

Etkinliğe katılan Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Türkiye'nin farklı şehirlerinde hayata geçirdikleri "İyilikle Pişen Hayatlar" atölyesinin 6'ncısını düzenlediklerini belirterek, "Deprem sonrası iyileştirme çalışmalarımız kapsamında aşçılık eğitimlerimize devam ediyoruz. Kadınlarımız eğitimler sonunda hem sertifikalarını alıyor hem de mahir elleriyle damak tatlarımızı zenginleştiriyor. Programa katkı sunan şeflerimiz başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi. Ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç de atölyeye güzel bir katılım olduğunu vurgulayarak, "Kızılay mutfağında kadınlarla birlikte lezzetli yemekler yaptık. Dünya mutfağından iki özel tarif uyguladık. Hepsinin ellerine sağlık" diye konuştu.

Farklı kadınların hikayeleri de buluşuyor

"İyilikle Pişen Hayatlar", birbirinden farklı kadınların hikayelerini de buluşturuyor. Katılımcılar arasında yer alan gastronomi yüksek lisans öğrencisi Ece Ergen, atölyenin tüm kadınlar için motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Ülkemizi dünyada da başarıyla temsil eden şeflerimizle aynı mutfakta olmak gurur verici. Birliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde bu duyguyu birlikte yaşamak motivasyonumu daha da artırdı" dedi.

Atölyenin en genç katılımcılarından 19 yaşındaki Aleyna Rızvanoğlu da deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Burada değerli şeflerimizden hem Türkiye hem dünya mutfağından farklı teknikleri öğrendim. Kendime bir meslek seçmeye çalışıyorum. Bu atölye sayesinde ne yapmak istediğime karar verdim. Benim için cesaretlendirici oldu." - ADANA

Kaynak: İHA

