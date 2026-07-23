Klasik Diller Yaz Kursu\'na Yoğun İlgi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bilim ve Sanat Evi'nde geleneksel hale gelen "Klasik Diller Yaz Kursu" kapsamında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Rektör Prof. Kaçar, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri, klasik dillere olan ilgileri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Turhan Kaçar, klasik dillerin yalnızca geçmiş medeniyetleri anlamak açısından değil, aynı zamanda analitik düşünme, kültürel birikim ve akademik gelişim açısından da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Klasik Diller Yaz Kursu'nun her yıl artan ilgiyle düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Kaçar, bu tür akademik ve kültürel faaliyetlerin üniversitenin bilimsel vizyonuna önemli katkılar sağladığını belirtti.

Muğla Merkez'de yer alan ve geleneksel Muğla mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan MSKÜ Bilim ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen yaz kursunda öğrenciler, alanında uzman akademisyenler eşliğinde klasik dillere yönelik (Eski Yunanca, Klasik Latince ve Klasik Süryanice) teorik ve uygulamalı eğitim alırken, farklı üniversitelerden katılımcılarla akademik paylaşım ve kültürel etkileşim imkanı da buluyor.