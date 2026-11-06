Kocaeli'de 44 minik öğrenciye yangın ve acil durum eğitimi verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 44 minik öğrenciye yangın ve acil durum eğitimi verildi

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Kocaeli\'de 44 minik öğrenciye yangın ve acil durum eğitimi verildi
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Kocaeli'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik yangın ve acil durum eğitimi düzenlendi. 44 minik öğrencinin katıldığı programda itfaiyecilik mesleği tanıtıldı, yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Kocaeli'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yangın ve acil durum eğitimi verildi. 44 minik öğrencinin katıldığı programda itfaiyecilik mesleği tanıtılırken yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı, tahliye tatbikatıyla acil durumlara karşı uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, toplumun her kesiminde yangın ve acil durum bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Kurum ve kuruluşlara yönelik çalışmalar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine eğitim verildi. İtfaiyecilik mesleğinin tanıtıldığı programda yangın güvenliği konusunda bilgilendirme yapılırken, tahliye tatbikatıyla da acil durumlara hazırlık uygulamalı olarak gösterildi. 44 minik öğrencinin katıldığı eğitim programında acil durumlara karşı erken yaşta bilinç kazanmanın önemi vurgulandı. Yaş gruplarına uygun şekilde gerçekleştirilen bilgilendirmelerde; yangın anında yapılması gerekenler, doğru davranış biçimleri, yangın söndürme ekipmanları ve güvenli tahliye yöntemleri ele alındı. Çocukların olası tehlikeler karşısında sakin kalarak doğru adımları atabilmeleri amaçlandı.

Kaynak: İHA
KocaeliEğitimYaşamSon Dakika

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