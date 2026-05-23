Biyobozunur atıklar komposta dönüştü

23.05.2026 11:04  Güncelleme: 11:05
Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen uygulamalı eğitimde biyobozunur atıkların komposta dönüştürülme sürecini adım adım öğrenirken, sıfır atık bilinci ve organik geri dönüşümün çevreye katkıları hakkında bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda sıfır atık bilincini yaygınlaştırmaya yönelik eğitim, farkındalık ve uygulama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026 Yılı Sıfır Atık Yıllık Tema Planı" doğrultusunda mayıs ayı teması olan "Biyobozunur Atık" konusuna dikkat çekmek amacıyla Kocaeli Üniversitesi Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik uygulamalı kompost eğitimi gerçekleştirildi.

Sıfır atık kapsamında kompost eğitimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere, biyobozunur atıkların çevresel etkileri, organik atıkların doğru şekilde yönetilmesi ve kompost üretiminin ekosistem açısından önemi hakkında kapsamlı bilgi verildi. Programın uygulama bölümünde ise organik atıkların komposta dönüştürülmesi süreci öğrencilerin katılımıyla adım adım gerçekleştirildi. Organik atıkların doğru yöntemlerle değerlendirilmesine dikkat çekilen çalışma ile doğaya yeniden kazandırılabilen atıkların çevresel ve ekonomik değeri vurgulandı.

Organik atıkların geri dönüşümü ve sıfır atık bilinci

Sebze ve meyve kabukları, yemek artıkları, çay ve kahve posaları gibi biyobozunur atıklar uygun şekilde ayrıştırılıp yönetildiğinde toprak yeniden hayat kazanmış oluyor. Ayrıca kompost uygulamaları sayesinde bu organik atıklar doğal gübreye dönüştürülerek hem çöp miktarı azaltılıyor hem de toprak verimliliği artırılıyor. Bu yaklaşım sürdürülebilir üretimi desteklerken, çevresel kaynakların daha verimli kullanılmasına da katkı sağlıyor. - KOCAELİ

