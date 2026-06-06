İtfaiye personeline patlamadan korunma eğitimi

Kocaeli itfaiyesi personeli, patlayıcı ortam risklerine karşı farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim programında iş güvenliği uygulamaları ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirildi.

TMMOB Kocaeli Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitime Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli yoğun katılım sağladı. Alanında uzman eğitmen tarafından verilen programda, patlayıcı ortamların oluşturabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde anlatıldı. Eğitim süresince katılımcılara patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanma süreçleri, ilgili mevzuat hükümleri ve iş güvenliği uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Programda teorik anlatımların yanı sıra uygulamaya yönelik örnek çalışmalar da değerlendirilerek, personelin konuya ilişkin bilgi birikimi güçlendirildi.

Mesleki gelişime katkı sağlıyor

Kocaeli İtfaiyesi, personelinin mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen program doğrultusunda risklerin doğru analiz edilmesi, güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesi ve kurumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. Eğitimin sonunda programa eksiksiz katılım sağlayan personele katılım belgeleri verildi. Yetkililer, personelin bilgi ve farkındalık seviyesini artıran eğitim çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ