Konya\'da Öğrencileri Polis Sınava Yetiştirdi

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için okulları karıştıran öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girecek öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Okulları karıştıran bazı öğrenciler, hazırda bekleyen motorize polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi. Öğrenciler polise teşekkür ederken, polisler de öğrencilere başarılar diledi. - KONYA