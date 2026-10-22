Körfez'de düzenlenen törenlerde 57 öğrenci hafızlık icazet belgesini aldı - Son Dakika
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Körfez'de düzenlenen törenlerde 57 öğrenci hafızlık icazet belgesini aldı

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Körfez\'de düzenlenen törenlerde 57 öğrenci hafızlık icazet belgesini aldı
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Körfez'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 33 erkek ve 24 kız öğrenci, düzenlenen törenlerle icazet belgelerini aldı. Yeniyalı Camii'ndeki erkek öğrenci programı ve Tütünçiftlik Kültür Merkezi'ndeki kız öğrenci programında toplam 57 öğrenciye belge ve çeşitli hediyeler verildi.

Körfez'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 33 erkek ve 24 kız öğrenci, düzenlenen törenlerle icazet belgelerini aldı. Mehter gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda toplam 57 öğrenciye belge ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Körfez'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için icazet programları düzenlendi. 33 erkek öğrencinin hafızlık icazet töreni, Körfez Yeniyalı Camii'nde düzenlendi. Programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Körfez İlçe Müftüsü Muhammet Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedye Akbulut ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim'i İstanbul Fatih Camii Müezzin Kayyımı Kurra Hafız Recep Yazan okudu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Başimam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu da törende konuşma yaptı. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin icazet belgeleri takdim edildi.

24 kız öğrenci icazet belgelerini aldı

Kız öğrenciler için düzenlenen ikinci program ise Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Hafızlık eğitimlerini tamamlayan 24 kız öğrenciye belgeleri takdim edilirken, öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödüller de verildi. Mehter gösterisiyle başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, sohbetler ve slayt gösterileri yer aldı. Öğrencilerin isimleri tek tek okunarak icazet belgeleri kendilerine verildi.

"Hafızlık çok önemli ve güzel bir hizmettir"

Törende konuşan Körfez İlçe Müftüsü Muhammet Aydın, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve öğreticilere teşekkür eden Aydın, programın düzenlenmesine katkı sunanlara ve törene katılan davetlilere de şükranlarını iletti.

Kocaeli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise Körfez'de böylesine anlamlı programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve ezberlemenin herkese nasip olmadığını belirten Demirtaş, "Hafızlık çok önemli ve güzel bir hizmettir. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza, ailelerimize ve burada bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaymakam Kalkar'dan öğrencilere tebrik

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek bu eğitimin beraberinde önemli bir sorumluluk getirdiğine dikkat çekti. Hafızlığın taşıdığı sorumluluğun önemini vurgulayan Kalkar, "Hafızlarımızın çok önemli görevleri var. Birçok kişi onların yerinde olmak isteyebilir; ancak hafızlığın sorumluluğu ve ağırlığı bambaşkadır. Sizleri yetiştiren hocalarınıza ve ailelerinize teşekkür ediyor, hepinizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programların sonunda Kaymakam Uğur Kalkar öğrencilere hediye çantaları verdi. Körfez Belediyesi ve müftülük tarafından da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İHA
EğitimKörfezYaşamSon Dakika

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