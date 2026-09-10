Köyceğiz'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye hediye çeki verildi - Son Dakika
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Köyceğiz'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye hediye çeki verildi

Köyceğiz\'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye hediye çeki verildi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesi Kadın Kolları, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye hediye çeki verdi. Desteğe öğrenciler ve aileleri teşekkür etti.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü ADRB Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Köyceğiz Şubesi Kadın Kolları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla harekete geçen İlçe Müftülüğü-TDV Köyceğiz Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye hediye çekleri hediye etti. Köyceğiz İlçe Müftüsü-TDV Köyceğiz Şubesi Başkanı Hüseyin Sözen, öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Değerli öğrencilerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmalarını, güzel hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmalarını temenni ediyorum" dedi.

Öğrenciler ve aileleri, yapılan kırtasiye desteğinden dolayı İlçe Müftülüğü ve TDV Köyceğiz Şubesine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Köyceğiz'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye hediye çeki verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz'de ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye hediye çeki verildi - Son Dakika
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