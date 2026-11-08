Köyceğiz\'den 11 öğretmen Muğla\'da STEM çalıştayında iki proje sundu

Muğla'da düzenlenen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı Kapsamında proje sunumları başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında, 26-30 Ekim tarihleri arasında verilen teorik eğitimlerin ardından 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla'da saha sunumları gerçekleştirildi. Ebru Efe Özçam'ın mentörlüğünde, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 11 öğretmenin katılımıyla; GEMUS (Güvenli Ekran Mesafe Uyarı Sistemi) ve Yeşil Kahramanlar: Yapay Zeka Destekli Karbon Kahramanı Oyunu adlı iki proje sunuldu.