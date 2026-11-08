Köyceğiz'den 11 öğretmen Muğla'da STEM çalıştayında iki proje sundu - Son Dakika
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Köyceğiz'den 11 öğretmen Muğla'da STEM çalıştayında iki proje sundu

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Köyceğiz\'den 11 öğretmen Muğla\'da STEM çalıştayında iki proje sundu
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YEĞİTEK koordinasyonundaki Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında Muğla'da saha sunumları yapıldı. Köyceğiz'den 11 öğretmen, 6 Kasım 2026'daki sunumlarda GEMUS ve Yeşil Kahramanlar adlı iki projeyi tanıttı.

Muğla'da düzenlenen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı Kapsamında proje sunumları başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında, 26-30 Ekim tarihleri arasında verilen teorik eğitimlerin ardından 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla'da saha sunumları gerçekleştirildi. Ebru Efe Özçam'ın mentörlüğünde, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 11 öğretmenin katılımıyla; GEMUS (Güvenli Ekran Mesafe Uyarı Sistemi) ve Yeşil Kahramanlar: Yapay Zeka Destekli Karbon Kahramanı Oyunu adlı iki proje sunuldu.

Kaynak: İHA
TeknolojiKöyceğiz6 KasımTürkiyeEğitimMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz'den 11 öğretmen Muğla'da STEM çalıştayında iki proje sundu - Son Dakika
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