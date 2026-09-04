KPSS öncesi kimlik işlemi için Zonguldak\'ta iki nüfus müdürlüğü erken açılacak

Zonguldak'ta 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar için iki nüfus müdürlüğünde sınav günü mesaisi yapılacak.

Kimliğini kaybeden veya yenilemesi gereken adaylar için Merkez ve Kdz. Ereğli nüfus müdürlükleri 6 Eylül'de 07.00-10.00 arasında hizmet verecek. 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav öncesinde, T.C. kimlik kartını kaybeden veya kartını yenilemesi gereken adayların işlemleri için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacak.

Müdürlükler saat 07.00'de hizmet vermeye başlayacak, işlemler saat 10.00'a kadar sürdürülecek. Başvuruda bulunan adaylara, sınavda kullanılabilmesi amacıyla barkodlu veya karekodlu Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.