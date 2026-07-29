Küçükçekmece Belediyesi güzel sanatlar öğrencilerinden gururlandıran başarı

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren sanat ve eğitim akademileri, genç yeteneklerin hayallerine ulaşmalarına katkı sunmaya devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler, 2026 yılı Güzel Sanatlar Liseleri Yerleştirme Sınavları'nda elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attı. 20 yerleştirme başarısıyla İstanbul'un önde gelen güzel sanatlar liselerine dereceyle yerleşen 8 öğrenci, hem eğitmenlerine hem ailelerine büyük gurur yaşattı.

Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri dört farklı okuldan kabul aldı

Başarıya giden süreçte öğrenciler, ilk olarak geliştirici sanat dersleriyle temel eğitim alarak, sonrasında güzel sanatlara hazırlık sürecinden geçti. Yerleştirme sonuçlarına göre Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi, Küçükçekmece Alaeddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi, Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi ve Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi olmak üzere dört farklı okuldan kabul aldı. Yerleştirme sonuçlarında öğrenciler 4 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük derecesi elde ederek akademide verilen nitelikli sanat eğitiminin başarısını bir kez daha ortaya koydu.

"Hayallerimizi gerçekleştiren gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyorum"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, öğrencileri ve eğitmenleri tebrik ederek, "Sanata yapılan yatırımın en güzel karşılığını gençlerimizin başarılarında görüyoruz. Güzel Sanatlar Akademimizde eğitim alan öğrencilerimizin İstanbul'un seçkin güzel sanatlar liselerine yerleşmesi bizleri son derece mutlu etti. Gurur duyduk. Küçükçekmece Belediyesi olarak ilçemizdeki yetenekleri desteklemeye ve sanatın her alanında onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Güzel Sanatlar Akademisi'nin yeni dönem kayıtları eylül ayında başlayacak. İlgilenenler, başvurularını Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ederek, gerçekleştirebilirler.