Küllüoba Kazısı\'nda Tarih Gün Yüzüne Çıktı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından Küllüoba'nın sırları gün yüzüne çıkarıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle 1996 yılında Eskişehir-Seyitgazi ilçesi Yenikent Köyü yakınlarında başlatılan Küllüoba Kazısında elde edilen arkeolojik bulgular bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. BŞEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda 'Seminer Günleri' etkinlikleri kapsamında Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Murat Türkteki tarafından Toprağı Okumak: Küllüoba Kazılarından Bulgular ve Yorumlar' başlıklı seminer verildi. Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Murat Yurdakul, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Harun Tunçel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Seminerde, Küllüoba kazılarında elde edilen arkeolojik bulgular bilimsel perspektifle ele alınırken, geçmiş dönemlere ait kültürel ve tarihi veriler katılımcılarla paylaşıldı. Programda ayrıca kazı çalışmalarından elde edilen bulguların Anadolu tarihine ışık tutan yönleri değerlendirildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - BİLECİK