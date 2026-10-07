Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri barınağa yiyecek götürüp hayvan bakımı bilgisi aldı - Son Dakika
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Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri barınağa yiyecek götürüp hayvan bakımı bilgisi aldı

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Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri barınağa yiyecek götürüp hayvan bakımı bilgisi aldı
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Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri, hayvanları koruma günü kapsamında barınağı ziyaret edip sokak hayvanlarına yiyecek götürdü. Barınak yetkililerinden bakım ve beslenme bilgisi alan öğrenciler, farkındalık çalışması yaptı.

Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri, hayvanları koruma günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler sokak hayvanları için yiyecek götürürken, barınak yetkililerinden hayvanların bakım ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kuşcenneti KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler, hayvanları koruma günü kapsamında hayvan barınağını ziyaret etti. Bandırma Müftülüğü bünyesinde yurtta görev yapan Manevi Danışman Selahattin Duran'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Kuşcenneti KYK Yurdu çevresinde bulunan hayvan barınağına gitti. Ziyaret kapsamında öğrenciler tarafından sokak hayvanları için yiyecek götürüldü. Öğrenciler, barınakta bulunan hayvanların beslenmesine katkı sağladı.

Barınak yetkilileri tarafından öğrencilere hayvanların bakım süreçleri, beslenmeleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, barınakta bulunan hayvanlarla ilgilenirken sokak hayvanlarının yaşam şartları hakkında da bilgi aldı.

Hayvanları koruma günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrencilerle hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık konularında farkındalık çalışması yapıldı.

Etkinlikle öğrencilerin sokak hayvanlarına yönelik duyarlılıklarının artırılması ve hayvan sevgisinin pekiştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kuşcenneti KYK Yurdu öğrencileri barınağa yiyecek götürüp hayvan bakımı bilgisi aldı - Son Dakika
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