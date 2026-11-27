Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 12 ilçe müdürlüğü, il genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine balıkçılığın önemi ile su kaynaklarının korunması hakkında eğitimler düzenledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 12 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda balıkçılığın önemine dair eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri yapıldı. Öğrencilere etkinlikler kapsamında balıkçılığın ekonomik ve ekolojik önemi, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılık ve balık tüketiminin sağlıklı beslenmedeki yeri konularında bilgi aktarıldı.

Öğrencilere eğitimlerin sonunda balık ikram edildi. Böylece öğrenciler, balık tüketiminin faydalarını öğrenmenin yanı sıra farklı bir deneyim yaşama imkânı da buldu.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve gelecek nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla çalışmaların süreceğini belirtti.