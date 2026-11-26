Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Tavşanlı'da kadın çalışanlara bilgilendirme eğitimi verdi. Kütahya'daki bir AVM'de kurulan stantta ise 102 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

25 Kasım kapsamındaki farkındalık çalışmaları, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kablo sanayi şirketinde çalışan kadınlara eğitim verildi. Eğitimlerde 6284 sayılı Kanun, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ile siber güvenlik ve farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Kütahya Sera Alışveriş Merkezi'nde, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla bir bilgilendirme standı açıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kadın vatandaşlara bilgi verildi. Bu çalışma kapsamında 102 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklendi ve uygulamanın kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.