Kütahya\'da kreş ve bakımevi personeline internet ve mahremiyet eğitimi verildi

Kütahya'da özel bakımevi ve kreş personeline yönelik düzenlenen eğitimlerde, bilinçli internet kullanımı ve çocuklarda mahremiyet bilinci konuları ele alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kütahya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, özel bakımevi ile özel kreş ve gündüz bakımevi personeline yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

Özel bakımevi personeline AEP Eğiticisi Başöğretmen Berra Yiğit, özel kreş ve gündüz bakımevi personeline ise Sosyolog Lütfiye Özkul tarafından "Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı" ve "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" konularında eğitim verildi.

Eğitimlerle çocukların dijital ortamlardaki mutemel risklerden korunması, güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması ve çocuklarda mahremiyet bilincinin geliştirilmesi konularında farkındalığın artırılması hedeflendi.