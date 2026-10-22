Kütahya\'da minik öğrenciler eğitim yolculuğuna Bed-i Besmele töreniyle başladı

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Nezihe Uygun Kur'an Kursu'nda, minik öğrencilerin eğitim hayatına ilk adımlarını attığı geleneksel Bed-i Besmele töreni düzenlendi. Protokol üyeleri, öğrenciler ve velilerin katıldığı program, dualar ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Nezihe Uygun Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen Bed-i Besmele töreni, yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde yapıldı. Yüzyıllardır süregelen geleneklerden biri olan Bed-i Besmele ile minik öğrenciler, eğitim yolculuklarına besmeleyle başlamanın heyecanını yaşadı.

Programa Kütahya Vali Yardımcısı Hüseyin Ensar Altun, Kütahya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Vedat Kültür, Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, öğrenciler ve veliler katıldı. Protokol üyeleri, öğrencilerin heyecanına ortak olarak bu anlamlı günlerinde ailelere ve çocuklara destek verdi.

"Bed-i Besmele, geleneklerimizi yaşatmanın önemli bir adımı"

Programın açılış ve selamlama konuşmasını yapan Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Bed-i Besmele geleneğinin kültürel ve manevi önemine dikkat çekti.

Eğitim ve ilim yolculuğuna besmeleyle başlamanın çocukların hayatına bereket katacağını belirten İzmirli, Bed-i Besmele'nin geleneklerin yaşatılması ve çocuklara küçük yaşta Kur'an sevgisi ile ahlaki değerlerin kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade etti. İzmirli, bu anlamlı organizasyonda emeği geçen velilere ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Kütahya Vali Yardımcısı Hüseyin Ensar Altun da programda emeği geçen görevlilere teşekkür ederek bu tür anlamlı etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Minik öğrencilerin heyecanlarının gözlerinden okunduğu programda veliler de çocuklarının dini ve ilmi eğitim yolculuklarındaki ilk adımlarına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Dualarla devam eden etkinlikte, günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi ve öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca gösterileriyle renklenen programda çocuklara balon ve pamuk şeker ikramında da bulunuldu.

Neşeli anlara sahne olan Bed-i Besmele töreni, öğrencilerin ve ailelerinin mutluluğu eşliğinde sona erdi.