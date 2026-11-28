Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü " Çocuk, Kadın ve İklim" temalı kamp kapsamında ziyaret eden öğrenciler, iklim değişikliği, su tasarrufu ve kadınların tarımsal üretimdeki rolü hakkında bilgi aldı.

Kütahya'da düzenlenen "Çocuk, Kadın ve İklim" temalı kamp kapsamında öğrenciler, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ağırlandı. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, su kaynaklarının bilinçli kullanılması ve kadınların tarımsal üretimde üstlendiği önemli rol hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler de merak ettikleri konuları sorularıyla gündeme taşıyarak etkinliğe aktif katılım sağladı. Program kapsamında Demirciören köyünde bulunan çilek serası da ziyaret edildi. Serada çilek yetiştiriciliğinin aşamalarını yerinde gözlemleyen öğrenciler, tarımsal üretim hakkında uygulamalı bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlik, öğrencilerle birlikte pasta kesilmesi ve katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.