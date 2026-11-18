Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, il genelindeki okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla ara değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, akademik başarıyı artırmaya yönelik faaliyetler, dijital eğitim platformlarının etkin kullanımı, okul güvenliği, hijyen ve kurumsal işleyiş konuları gündeme alındı.

Toplantıda okul yöneticilerine hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, eğitim yönetiminde "Hürmet, Merhamet ve Hizmet" ilkelerinin önemine dikkat çekti. Yılmaz, öğrenci, öğretmen ve velilerle güçlü iletişim kurulmasının, eğitim hizmetlerinin özveri ve sorumluluk bilinciyle yürütülmesinin önemini vurguladı.

Toplantı, okul ve kurum müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.