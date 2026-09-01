Kütahya DPÜ'de 2026 YKS yerleştirmelerinde doluluk oranı yüzde 102,85 oldu - Son Dakika
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Kütahya DPÜ'de 2026 YKS yerleştirmelerinde doluluk oranı yüzde 102,85 oldu

Kütahya DPÜ\'de 2026 YKS yerleştirmelerinde doluluk oranı yüzde 102,85 oldu
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2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne 6 bin 238 kontenjana karşılık 6 bin 416 öğrenci yerleşti. Genel doluluk oranı yüzde 102,85 olarak gerçekleşirken lisans programlarında yüzde 101,10, ön lisans programlarında ise yüzde 104,06 doluluk sağlandı. Bazı meslek yüksekokullarında kontenjanların tamamen dolduğu ve kimi programlara kontenjan üzerinde yerleştirme yapıldığı görüldü.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) kontenjanların önemli ölçüde dolduğu görüldü. Üniversitenin yayımladığı verilere göre, 6 bin 238 kontenjana karşılık 6 bin 416 öğrenci yerleşti. Böylece DPÜ'nün genel doluluk oranı yüzde 102,85 olarak gerçekleşti.

Program türlerine göre değerlendirildiğinde, lisans programlarında yüzde 101,10, ön lisans programlarında ise yüzde 104,06 doluluk oranına ulaşıldı. Lisans programlarında 2 bin 541 kontenjana 2 bin 569, ön lisans programlarında ise 3 bin 697 kontenjana 3 bin 847 öğrenci yerleşti. Bazı programlarda kontenjanların üzerinde yerleştirme yapılması dikkat çekerken, DPÜ bünyesindeki bazı meslek yüksekokullarında da tüm kontenjanların dolduğu ve kimi programlarda kontenjan sayısının üzerinde öğrenci yerleştiği görüldü.

2026 YKS sonuçları, DPÜ'de özellikle ön lisans programlarına yönelik tercihin yüksek olduğunu ortaya koyarken, üniversitenin birçok programında kontenjanların tamamen dolması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Kütahya, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya DPÜ'de 2026 YKS yerleştirmelerinde doluluk oranı yüzde 102,85 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya DPÜ'de 2026 YKS yerleştirmelerinde doluluk oranı yüzde 102,85 oldu - Son Dakika
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