Kütahya Simav'da KYK erkek yurdunda öğrenci ve velilere manevi danışmanlık tanıtıldı - Son Dakika
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Kütahya Simav'da KYK erkek yurdunda öğrenci ve velilere manevi danışmanlık tanıtıldı

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Kütahya Simav\'da KYK erkek yurdunda öğrenci ve velilere manevi danışmanlık tanıtıldı
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Kütahya Simav'daki KYK erkek öğrenci yurdunda, yurda yerleşen öğrenciler ve velileri manevi danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Manevi Danışman Emin Dönmez'in verdiği bilgilerle üniversite hayatına uyum hedeflenirken, veliler Simav İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte KYK erkek öğrenci yurduna yerleşen öğrenciler ve velileri, manevi danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

Simav Müftülüğü bünyesinde Simav KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda görev yapan Yurt Manevi Danışmanı Emin Dönmez, yurda yerleşen öğrenciler ve velilerini karşılayarak manevi danışmanlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Öğrencilere ve velilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, öğrencilerin üniversite hayatına uyum süreçlerine katkı sağlamak, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak ve gönül dünyalarına rehberlik etmek amacıyla yürütülen manevi danışmanlık hizmetleri anlatıldı.

Öğrenci velileri ise sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Manevi Danışman Emin Dönmez aracılığıyla Simav İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Yeni eğitim-öğretim döneminin öğrenciler için hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Simav'da KYK erkek yurdunda öğrenci ve velilere manevi danışmanlık tanıtıldı - Son Dakika
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