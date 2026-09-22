Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kızılcaören Köyü okuluna eğitim desteği verdi - Son Dakika
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kızılcaören Köyü okuluna eğitim desteği verdi

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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kızılcaören Köyü okuluna eğitim desteği verdi
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1001 Hayır Şartı kapsamında Kızılcaören Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine eğitim materyali ve kırtasiye malzemesi desteği verdi. Destekle öğrencilerin eğitim faaliyetlerini daha iyi imkanlarla sürdürmesi hedeflendi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, 1001 Hayır Şartı kapsamında Kızılcaören Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere eğitim materyali ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.

Faaliyetlerini sürdüren Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıfların hayır şartları doğrultusunda eğitim alanındaki desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kütahya merkeze bağlı Kızılcaören Köyü İlkokulu ve Ortaokulunun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitim materyalleri okula teslim edildi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan kırtasiye malzemeleri de öğrencilere ulaştırıldı. Yapılan destekle öğrencilerin eğitim faaliyetlerini daha iyi imkanlarla sürdürebilmelerine katkı sağlanması hedeflendi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün temsil ve idare ettiği Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın hayır şartları kapsamında gerçekleştirilen destek çalışmasının, vakıf kültürünün dayanışma ve paylaşma anlayışının günümüzde de yaşatılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin, vakıfların hayır şartları doğrultusunda sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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