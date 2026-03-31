Alaşehir'de en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

31.03.2026 14:03  Güncelleme: 14:04
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 62. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda öğrenciler gösteri yaptı, en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi. Katılımcılar, kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 62. Kütüphane Haftası, düzenlenen anlamlı etkinlikle kutlandı. Alaşehir İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler gösterileriyle renk katarken, bir yıl boyunca en çok kitap okuyan çocuk, genç ve yetişkin okurlar ödüllendirildi.

Tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında Alaşehir İlçe Halk Kütüphanesi'nde program düzenlendi. Kitap sevgisini yaygınlaştırmak ve kütüphanelerin toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen programa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını Alaşehir Halk Kütüphanesi Müdürü Ümran Cura yaptı. Cura konuşmasında kütüphanelerin bilgiye ulaşmanın en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, özellikle çocukların ve gençlerin kitapla daha fazla buluşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Program kapsamında Beş Eylül İlkokulu ve Alaşehir Ortaokulu öğrencilerinin okuduğu şiirler ve Beş Eylül İlkokulu 4-E sınıfı öğrencilerinin öğretmenleri Günnaz Ekici yönetiminde halk oyunları gösterisi sergileyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin en dikkat çeken bölümünde ise 30 Mart 2025 – 30 Mart 2026 tarihleri arasında kütüphaneden en fazla kitap okuyarak örnek olan üyeler ödüllendirildi. Protokol üyeleri tarafından verilen ödüllerde "En Çok Kitap Okuyan Çocuk" kategorisinde 290 kitapla İsacan Rüzgar Uysal, "En Çok Kitap Okuyan Genç" kategorisinde 65 kitapla Rabia Koyuncu ve "En Çok Kitap Okuyan Yetişkin" kategorisinde 36 kitapla Şamil Ayan ödüle layık görüldü.

Program, katılımcıların hep birlikte gerçekleştirdiği toplu kitap okuma etkinliğiyle devam etti. Yetkililer, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kütüphanelere olan ilginin artırılması için tüm vatandaşları kütüphanelerden faydalanmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

