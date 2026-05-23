Kuzeydoğu Anadolu\'da Coğrafya Araştırması

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalınca, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üniversitelerin iş birliğiyle 11 ili kapsayan saha araştırması gerçekleştirildi.

11-18 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen arazi çalışmasına akademisyenler ile coğrafya ve sosyal bilgiler öğretmen adayları katıldı.

Proje, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Balcı, Dr. Öğr. Üyesi Salih Yıldırım ve Arş. Gör. Yusuf Mert Üstün koordinasyonunda yürütüldü.

Çalışmaya ayrıca aynı fakültenin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalından Arş. Gör. Hamit Çalışkan ile Trakya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalından Arş. Gör. Ertuğrul Alper Kurban katıldı.

Araştırma kapsamında Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum ve Erzincan'da fiziki ve beşeri coğrafyaya ilişkin incelemeler yapıldı.

Ekip, Göksu Travertenleri ve Mavi Göl'de jeomorfolojik oluşumları incelerken, Sümela Manastırı çevresi ile ladin ormanlarının ekolojik yapısını değerlendirdi.

Arazi çalışmaları kapsamında Uzungöl ve Ayder Yaylası çevresindeki turizm faaliyetlerinin mekansal etkileri ile yapılaşma süreçleri de analiz edildi.

Kars'ta Rus döneminden günümüze uzanan ızgara planlı şehir yapısını inceleyen ekip, Iğdır'daki Tuzluca Tuz Mağaraları'nda kaya tuzu oluşumu ve bölgenin ekonomik potansiyeline ilişkin gözlemler yaptı.

Çalışmanın son duraklarından Erzincan'da ise Girlevik Şelalesi bölgesinin jeolojik yapısı yerel akademisyenlerin katkılarıyla incelendi.

Arazi çalışmaları boyunca farklı üniversitelerden akademisyenler de ekibe rehberlik ederek bölgenin coğrafi, jeolojik ve sosyoekonomik yapısına ilişkin bilgi verdi.

Prof. Dr. Ali Balcı, saha çalışmalarının coğrafya eğitiminin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Coğrafyanın yalnızca sınıf ortamında öğretilemeyeceğini ifade eden Balcı, "Arazi çalışmaları coğrafya eğitimi için en temel ve vazgeçilmez metodolojidir. Doğa, şehirler, ormanlar, vadiler, sanayi ve turizm alanları coğrafyanın laboratuvarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında öğretmen adayları için uygulamalı harita çalışmaları, yön bulma etkinlikleri ile klimatolojik analiz ve grafik çizim uygulamaları da gerçekleştirildi. - ERZİNCAN