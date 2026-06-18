KVKK Eğitimi Kütahya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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KVKK Eğitimi Kütahya'da Gerçekleştirildi

KVKK Eğitimi Kütahya\'da Gerçekleştirildi
18.06.2026 09:51
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KUTSO, KVKK uyum süreçlerine yönelik eğitim düzenledi. Uzman Gökalp Yavuz katılımcılara bilgi verdi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde, işletmelerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan Uzman Gökalp Yavuz tarafından verildi. Programda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlularının yükümlülükleri ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde ele alındı.

Eğitim kapsamında katılımcılara; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler, veri işleme şartları, aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin aktarılması ve imha süreçleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca veri güvenliği kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirler, şikayet ve ihbar mekanizmaları ile mevzuata aykırılık durumlarında uygulanabilecek yaptırımlar da değerlendirildi.

Programda ayrıca Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kayıt süreçleri, kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, saklama ve imha politikalarının oluşturulması ve işletmelerin KVKK uyum sürecinde izlemesi gereken temel adımlar ayrıntılı olarak aktarıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, güncel uygulamalar ve mevzuata ilişkin merak edilen sorular da yanıtlandı. Soru-cevap bölümünün ardından program sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kütahya, Ekonomi, Eğitim, KVKK, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KVKK Eğitimi Kütahya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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