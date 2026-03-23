LGS başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru sürecini başlattı.

BAŞVURULAR ONLINE YAPILACAK

Sınav için başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan'a kadar "e-Okul" sistemi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini okul müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan, elektronik ortamda kolayca tamamlayabilecekler.

SINAV 14 HAZİRAN'DA

Bu yıl 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan merkezi sınav, iki oturum halinde düzenlenecek. Birinci oturum olan sözel bölüm saat 09.30'da, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise 11.30'da başlayacak. Sınava girecek öğrencilerin giriş belgelerinin Haziran ayı başında erişime açılması, sonuçların ise Temmuz ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.